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Опубликовано 3 октября, 08:34

Ночной ад над Днепром: Армия России разнесла Северный мост в Киеве и обрубила военные поставки ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили дронами Северный мост через Днепр в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли результативную серию ударов по украинским объектам инфраструктуры. Для выполнения боевой задачи применялись беспилотные летательные аппараты.

Главной целью воздушной атаки в Киеве стал Северный автотранспортный мост, пересекающий реку Днепр. Данное инженерное сооружение длительное время активно использовалось для снабжения сил противника.

Указанная магистраль играла ключевую роль в переброске подразделений украинской армии. Кроме того, через эту дорожную ветку непрерывно шли поставки военных грузов.

Точные попадания дронов привели к поражению дорожного полотна и опорных элементов конструкции. Функционирование важного узла сообщения оказалось фактически сорвано.

Помимо транспортного коридора в столице, под огонь попали морские суда, задействованные в интересах неприятеля. Российские военные продолжают методично выбивать тыловые каналы снабжения вражеских формирований.

Мощный удар парализовал Киев: Северный мост разбит, движение через Днепр экстренно перекрыли
Мощный удар парализовал Киев: Северный мост разбит, движение через Днепр экстренно перекрыли

Ранее Life.ru рассказывал, как Киев практически встал после ограничений движения по мостам через Днепр. К вечеру 2 октября на основных магистралях образовались протяжённые заторы, общественный транспорт оказался переполнен, а стоимость поездок на такси между двумя берегами в отдельные часы превышала 1,5 тысячи гривен. Южный мост оставался полностью закрытым, а на других переправах действовали изменённые схемы движения.

Больше новостей о ходе СВО и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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