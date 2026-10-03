Ночной ад над Днепром: Армия России разнесла Северный мост в Киеве и обрубила военные поставки ВСУ

Минувшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли результативную серию ударов по украинским объектам инфраструктуры. Для выполнения боевой задачи применялись беспилотные летательные аппараты.

Главной целью воздушной атаки в Киеве стал Северный автотранспортный мост, пересекающий реку Днепр. Данное инженерное сооружение длительное время активно использовалось для снабжения сил противника.

Указанная магистраль играла ключевую роль в переброске подразделений украинской армии. Кроме того, через эту дорожную ветку непрерывно шли поставки военных грузов.

Точные попадания дронов привели к поражению дорожного полотна и опорных элементов конструкции. Функционирование важного узла сообщения оказалось фактически сорвано.

Помимо транспортного коридора в столице, под огонь попали морские суда, задействованные в интересах неприятеля. Российские военные продолжают методично выбивать тыловые каналы снабжения вражеских формирований.

Ранее Life.ru рассказывал, как Киев практически встал после ограничений движения по мостам через Днепр. К вечеру 2 октября на основных магистралях образовались протяжённые заторы, общественный транспорт оказался переполнен, а стоимость поездок на такси между двумя берегами в отдельные часы превышала 1,5 тысячи гривен. Южный мост оставался полностью закрытым, а на других переправах действовали изменённые схемы движения.