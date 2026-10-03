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Опубликовано 3 октября, 08:26

Мощный удар парализовал Киев: Северный мост разбит, движение через Днепр экстренно перекрыли

Кличко: На Северном мосту в Киеве повреждены полотно и контактная сеть

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

На Северном мосту в Киеве повреждены дорожное полотно и троллейбусная контактная сеть. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, после взрыва движение по переправе с левого на правый берег Днепра перекрыли. Градоначальник не уточнил характер и масштаб повреждений.

Ограничение движения затронуло автомобильное сообщение через Северный мост. Также повреждение контактной сети сказалось на работе троллейбусного транспорта.

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Напомним, ВС РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, добавив, что на место происшествия были направлены спасательные службы. Видеозаписи с места событий были опубликованы блогером Анатолием Шарием.

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Дарья Денисова
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