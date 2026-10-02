От транспортного кризиса к блокаде: Депутат Рады оценил ситуацию с мостами Киева

Киев может столкнуться с блокадой, если ситуация с городскими мостами существенно ухудшится. Об этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил в своём Telegram-канале.

По его словам, проблема с мостами выходит далеко за рамки обычных транспортных трудностей. При неблагоприятном развитии событий столица может столкнуться с общегородским инфраструктурным коллапсом.

Дмитрук отметил, что мосты являются ключевыми объектами городской инфраструктуры. Они обеспечивают сообщение между частями Киева и имеют значение не только для повседневного движения транспорта.

Депутат считает, что дальнейшее ухудшение ситуации способно привести к серьёзным ограничениям в работе городской инфраструктуры. В предельном сценарии, по его оценке, речь может идти о блокаде столицы.

При этом конкретный сценарий развития ситуации Дмитрук не уточнил. Он лишь подчеркнул, что значение мостов для Киева значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.