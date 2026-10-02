От транспортного кризиса к блокаде: Депутат Рады оценил ситуацию с мостами Киева
Депутат Рады Дмитрук допустил блокаду Киева из-за проблем с мостами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Muhlynin
Киев может столкнуться с блокадой, если ситуация с городскими мостами существенно ухудшится. Об этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил в своём Telegram-канале.
По его словам, проблема с мостами выходит далеко за рамки обычных транспортных трудностей. При неблагоприятном развитии событий столица может столкнуться с общегородским инфраструктурным коллапсом.
Дмитрук отметил, что мосты являются ключевыми объектами городской инфраструктуры. Они обеспечивают сообщение между частями Киева и имеют значение не только для повседневного движения транспорта.
Депутат считает, что дальнейшее ухудшение ситуации способно привести к серьёзным ограничениям в работе городской инфраструктуры. В предельном сценарии, по его оценке, речь может идти о блокаде столицы.
При этом конкретный сценарий развития ситуации Дмитрук не уточнил. Он лишь подчеркнул, что значение мостов для Киева значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.
Ситуация с киевскими мостами уже привела к серьёзным ограничениям движения. Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки в Киеве ограничили движение сразу по трём переправам через Днепр: Южный мост полностью закрыли, а на мостах Патона и Метро изменили схему проезда. До этого движение по Южному мосту уже приостанавливали после взрывов в районе его опорной части. Через переправу проходят автомобильная магистраль и линия метро, связывающие левый и правый берега Днепра, поэтому ограничения затронули как автомобилистов, так и общественный транспорт. На фоне ограничений в городе возник транспортный коллапс. Часть общественного транспорта перенаправили на другие переправы, а стоимость поездок на такси между берегами Днепра, по данным Life.ru, доходила до 2300 гривен.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.