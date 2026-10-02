В Киеве после ночной атаки ограничили движение по трём мостам через Днепр

В Киеве утром 2 октября ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр после ночной атаки. Южный мост полностью перекрыли в обе стороны, а на мостах Патона и Метро ввели ограничения, сообщила Киевская городская государственная администрация.

Ранее этой ночью в районе Южного моста прогремел новый взрыв. Киевские власти сообщили, что экстренные службы направились к сооружению.

Первоначально мост Патона также полностью закрыли для транспорта, а движение по мосту Метро ограничили в одном направлении. Позднее режим изменили: на мосту Патона оставили запрет на проезд с правого на левый берег, а движение в обратном направлении начали восстанавливать. Часть транспорта перенаправили через Дарницкий мост.

Южный мост к этому моменту оставался полностью закрытым. Накануне движение метро и наземного транспорта по нему уже приостанавливали после взрывов, пока специалисты обследовали конструкцию.

1 октября украинские власти заявляли о попадании двух беспилотников в опорную часть Южного моста. Через сооружение проходят автомобильная магистраль и Сырецко-Печерская линия метро, связывающие левый и правый берега Днепра.

Ранее Life.ru писал, что на Украине назвали Южный мост стратегически важным для транспортного сообщения Киева. По оценке украинской стороны, через него проходит значительная часть транзитного потока между двумя берегами и крупными автомобильными направлениями.