В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв на Южном мосту

Ранее Виталий Кличко заявил, что два беспилотника попали по опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению временно остановили. Южный мост имеет важное транспортное значение для Киева: по нему проходят автомобильная магистраль и Сырецко-Печерская линия метро. Он связывает левый и правый берега Днепра, а также обеспечивает выход на несколько крупных автомобильных направлений.