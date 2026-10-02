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Опубликовано 2 октября, 06:08

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв на Южном мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Очередной взрыв прогремел в районе Южного моста в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

По его словам, экстренные службы направляются к месту происшествия. В Киеве действует воздушная тревога.

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Ранее Виталий Кличко заявил, что два беспилотника попали по опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению временно остановили. Южный мост имеет важное транспортное значение для Киева: по нему проходят автомобильная магистраль и Сырецко-Печерская линия метро. Он связывает левый и правый берега Днепра, а также обеспечивает выход на несколько крупных автомобильных направлений.

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