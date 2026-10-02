В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв на Южном мосту
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Очередной взрыв прогремел в районе Южного моста в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
По его словам, экстренные службы направляются к месту происшествия. В Киеве действует воздушная тревога.
Ранее Виталий Кличко заявил, что два беспилотника попали по опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению временно остановили. Южный мост имеет важное транспортное значение для Киева: по нему проходят автомобильная магистраль и Сырецко-Печерская линия метро. Он связывает левый и правый берега Днепра, а также обеспечивает выход на несколько крупных автомобильных направлений.
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