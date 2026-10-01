В Киеве заявили об ударе по крупнейшему мосту, движение перекрыто

Два беспилотника попали по опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению временно остановили, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Видео © Telegram/Киевский движ

Южный мост имеет важное транспортное значение для Киева: по нему проходят автомобильная магистраль и Сырецко-Печерская линия метро. Он связывает левый и правый берега Днепра, а также обеспечивает выход на несколько крупных автомобильных направлений.

По данным издания «Страна.ua», через Южный мост проходит значительная часть транзитного потока между двумя берегами. Также сооружение используется для военных перевозок.

Ранее российские войска ранее поразили автомобильный мост в районе села Маяки Одесской области. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для переброски военных грузов подразделениям ВСУ. Тогда же удар был нанесён по портовому пункту в Вилково, через который, как заявили в ведомстве, на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских стран.