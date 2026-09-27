МО РФ сообщило об ударе по логистическому центру «Новой почты» в Одессе

Российские военные днём 27 сентября нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Новой почты» в Одессе, где хранились военные грузы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Объект использовался в интересах Вооружённых сил Украины. Удар по одесскому центру стал частью продолжающихся атак на объекты, задействованные в обеспечении украинских войск. Российская армия поражает коммуникационные и логистические узлы, а также морские суда, которые используются для нужд ВСУ.

Всего два дня назад российские военные поразили пять сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.