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Опубликовано 27 сентября, 15:13

МО РФ сообщило об ударе по логистическому центру «Новой почты» в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные днём 27 сентября нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Новой почты» в Одессе, где хранились военные грузы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Объект использовался в интересах Вооружённых сил Украины. Удар по одесскому центру стал частью продолжающихся атак на объекты, задействованные в обеспечении украинских войск. Российская армия поражает коммуникационные и логистические узлы, а также морские суда, которые используются для нужд ВСУ.

МО РФ заявило о поражении двух логистических центров в Одесской области
МО РФ заявило о поражении двух логистических центров в Одесской области

Всего два дня назад российские военные поразили пять сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

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Николь Вербер
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