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Опубликовано 23 сентября, 15:32

МО РФ заявило о поражении двух логистических центров в Одесской области

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные поразили два логистических центра в Одессе и Ильичёвке в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены в Одесской области два логистических центра в городе Одесса и населённом пункте Ильичевка, осуществляющих хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, оба объекта использовались для хранения и дальнейшего распределения поступавших из Европы грузов военного назначения.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, судно использовалось для доставки имущества в интересах ВСУ. До этого ведомство также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Измаила.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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