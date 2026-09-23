МО РФ заявило о поражении двух логистических центров в Одесской области

Российские военные поразили два логистических центра в Одессе и Ильичёвке в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены в Одесской области два логистических центра в городе Одесса и населённом пункте Ильичевка, осуществляющих хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, оба объекта использовались для хранения и дальнейшего распределения поступавших из Европы грузов военного назначения.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, судно использовалось для доставки имущества в интересах ВСУ. До этого ведомство также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Измаила.