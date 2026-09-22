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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:58

ВС России поразили сухогруз с военным грузом в Одессе

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные поразили беспилотниками сухогруз в порту Одессы, который, по данным Минобороны РФ, доставил грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Удар по морскому судну был нанесён днём 22 сентября. В МО РФ уточнили, что сухогруз был задействован в обеспечении украинской армии.

Ранее Life.ru сообщал о поражении в портах Одессы и Измаила сухогрузов, перевозивших военные грузы для ВСУ. По данным Минобороны РФ, под удар тогда также попали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военного имущества.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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