ВС России поразили сухогруз с военным грузом в Одессе

Российские военные поразили беспилотниками сухогруз в порту Одессы, который, по данным Минобороны РФ, доставил грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Удар по морскому судну был нанесён днём 22 сентября. В МО РФ уточнили, что сухогруз был задействован в обеспечении украинской армии.

Ранее Life.ru сообщал о поражении в портах Одессы и Измаила сухогрузов, перевозивших военные грузы для ВСУ. По данным Минобороны РФ, под удар тогда также попали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военного имущества.