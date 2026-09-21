Черноморский тупик для Киева: ВС РФ накрыли суда с военными грузами прямо у причалов и на переходе морем
В портах Одессы и Измаила поражены сухогрузы и военные склады для нужд ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативные удары по объектам транспортно-логистической цепочки, задействованной для обеспечения украинской армии. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Под удар попали морские суда и специализированная портовая инфраструктура в Одесской области. В частности, в порту Одессы было поражено судно типа сухогруз, которое доставило грузы военного назначения для нужд ВСУ. Ещё один сухогруз, направлявшийся с аналогичным снабжением в сторону одесской гавани, российские военные перехватили и поразили непосредственно на переходе морем.
Кроме того, огневое воздействие было оказано на объекты в порту Измаил. По данным оборонного ведомства, там разрушена ключевая инфраструктура, предназначенная для перевалки, разгрузки и последующего хранения военного имущества, поступающего украинским формированиям.
Систематические удары по портовой логистике направлены на блокирование морских путей доставки западного вооружения и боеприпасов в распоряжение ВСУ.
Также российские подразделения нанесли высокоточный удар по крупному тыловому объекту противника в Киевской области. Целью атаки стал распределительный комплекс, задействованный для снабжения вражеских формирований.
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