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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 21 сентября, 05:52

Черноморский тупик для Киева: ВС РФ накрыли суда с военными грузами прямо у причалов и на переходе морем

В портах Одессы и Измаила поражены сухогрузы и военные склады для нужд ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативные удары по объектам транспортно-логистической цепочки, задействованной для обеспечения украинской армии. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Под удар попали морские суда и специализированная портовая инфраструктура в Одесской области. В частности, в порту Одессы было поражено судно типа сухогруз, которое доставило грузы военного назначения для нужд ВСУ. Ещё один сухогруз, направлявшийся с аналогичным снабжением в сторону одесской гавани, российские военные перехватили и поразили непосредственно на переходе морем.

Кроме того, огневое воздействие было оказано на объекты в порту Измаил. По данным оборонного ведомства, там разрушена ключевая инфраструктура, предназначенная для перевалки, разгрузки и последующего хранения военного имущества, поступающего украинским формированиям.

Систематические удары по портовой логистике направлены на блокирование морских путей доставки западного вооружения и боеприпасов в распоряжение ВСУ.

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Также российские подразделения нанесли высокоточный удар по крупному тыловому объекту противника в Киевской области. Целью атаки стал распределительный комплекс, задействованный для снабжения вражеских формирований.

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Оксана Попова
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