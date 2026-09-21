Черноморский тупик для Киева: ВС РФ накрыли суда с военными грузами прямо у причалов и на переходе морем

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативные удары по объектам транспортно-логистической цепочки, задействованной для обеспечения украинской армии. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Под удар попали морские суда и специализированная портовая инфраструктура в Одесской области. В частности, в порту Одессы было поражено судно типа сухогруз, которое доставило грузы военного назначения для нужд ВСУ. Ещё один сухогруз, направлявшийся с аналогичным снабжением в сторону одесской гавани, российские военные перехватили и поразили непосредственно на переходе морем.

Кроме того, огневое воздействие было оказано на объекты в порту Измаил. По данным оборонного ведомства, там разрушена ключевая инфраструктура, предназначенная для перевалки, разгрузки и последующего хранения военного имущества, поступающего украинским формированиям.

Систематические удары по портовой логистике направлены на блокирование морских путей доставки западного вооружения и боеприпасов в распоряжение ВСУ.

Также российские подразделения нанесли высокоточный удар по крупному тыловому объекту противника в Киевской области. Целью атаки стал распределительный комплекс, задействованный для снабжения вражеских формирований.