Российские подразделения нанесли высокоточный удар по крупному тыловому объекту противника в Киевской области. Целью атаки стал распределительный комплекс, задействованный для снабжения вражеских формирований.

Воздушное нападение пришлось на инфраструктуру компании Bdu Logistic, расположенную в посёлке Счастливое. Помещения предприятия использовались украинской стороной для накопления различных армейских грузов.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве страны, «в результате удара поражены в Киевской области: логистический центр Bdu Logistic в населённом пункте Счастливое, в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения».

Попадание привело к разрушению терминалов, где аккумулировались критически важные для ВСУ партии амуниции и вооружения перед дальнейшей переброской на передовую. На территории терминала вспыхнул мощный пожар.

Ликвидация столь крупного перевалочного узла существенно осложнит тыловое обеспечение украинской группировки. Очередная цепочка поставок специального имущества оказалась полностью парализована.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские военные поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди них были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.