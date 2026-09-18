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Опубликовано 18 сентября, 08:47

Сухогрузы и танкер: Российские военные за неделю атаковали 16 судов с грузами ВСУ

ВС РФ за неделю атаковали 12 сухогрузов, 2 парома, танкер и буксир с грузами ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные за неделю поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди целей были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.

«В течение недели поражены 12 сухогрузов, 2 морских парома (типа «РО-РО»), танкер и буксир, действовавших в интересах ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также в Минобороны 18 сентября доложили о выводе из строя объектов инфраструктуры украинских портов, которые использовались для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

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Днём ранее Life.ru рассказывал, что российские беспилотники поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Измаил. По данным Минобороны РФ, судно доставило горюче-смазочные материалы для украинских военных.

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Андрей Бражников
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