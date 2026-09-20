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Опубликовано 20 сентября, 17:48

ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, который перевозил военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов поражены в порту Одесса — сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ещё одной целью, как заявили в министерстве, стал склад боеприпасов в населённом пункте Петровка примерно в 38 километрах севернее Одессы.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили два сухогруза и танкер, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ. Один из сухогрузов тогда находился в порту Южный, а танкер — в порту Одессы.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях российского военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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