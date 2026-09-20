ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

Российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, который перевозил военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов поражены в порту Одесса — сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ещё одной целью, как заявили в министерстве, стал склад боеприпасов в населённом пункте Петровка примерно в 38 километрах севернее Одессы.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили два сухогруза и танкер, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ. Один из сухогрузов тогда находился в порту Южный, а танкер — в порту Одессы.