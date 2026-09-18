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Опубликовано 18 сентября, 15:54

ВС РФ поразили два сухогруза и танкер, которые использовались в интересах ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили два сухогруза и танкер в украинских портах и на переходе морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, заявив, что суда использовались в интересах ВСУ.

Один сухогруз был поражён в порту Южный Одесской области. Судно доставило грузы военного назначения.

Ещё одной целью стал танкер в порту Одессы. Он перевозил горюче-смазочные материалы для украинской армии.

Третий сухогруз попал под удар уже на переходе морем. В Минобороны заявили, что судно направлялось в порт Одесса с грузами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный
Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские военные поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди них были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.

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Юрий Лысенко
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