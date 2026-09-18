ВС РФ поразили два сухогруза и танкер, которые использовались в интересах ВСУ

Российские войска поразили два сухогруза и танкер в украинских портах и на переходе морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, заявив, что суда использовались в интересах ВСУ.

Один сухогруз был поражён в порту Южный Одесской области. Судно доставило грузы военного назначения.

Ещё одной целью стал танкер в порту Одессы. Он перевозил горюче-смазочные материалы для украинской армии.

Третий сухогруз попал под удар уже на переходе морем. В Минобороны заявили, что судно направлялось в порт Одесса с грузами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские военные поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди них были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.