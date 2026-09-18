Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный

А за неделю с 12 по 18 сентября российские войска нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины. А в портах из строя был выведен ряд объектов инфраструктуры, которые использовались для приёма и хранения военных грузов и топлива для ВСУ. Также удары нанесены по 12 сухогрузам, двум морским паромам, танкеру и буксиру.