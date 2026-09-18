Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный
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Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-4 сикер» по сухогрузу в порту Южный Одесской области. После атаки на судне начался пожар, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что целью удара было ограничение логистических возможностей ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
А за неделю с 12 по 18 сентября российские войска нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины. А в портах из строя был выведен ряд объектов инфраструктуры, которые использовались для приёма и хранения военных грузов и топлива для ВСУ. Также удары нанесены по 12 сухогрузам, двум морским паромам, танкеру и буксиру.
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