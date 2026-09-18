МО РФ: За неделю атакованы 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска с 12 по 18 сентября нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в недельной сводке. По данным ведомства, среди целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, логистические узлы, энергетическая и транспортная инфраструктура.
В Минобороны заявили, что удары наносились по предприятиям металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистическим и распределительным центрам, а также объектам топливно-энергетической, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении цехов производства и мест хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним, складов боеприпасов, топлива и материальных средств.
Отдельным направлением стали украинские порты. По данным Минобороны, за неделю из строя был выведен ряд объектов портовой инфраструктуры, которые использовались для приёма и хранения военных грузов и топлива для ВСУ.
В течение недели российские военные также атаковали 12 сухогрузов, два морских парома, танкер и буксир, заявили в ведомстве. В предыдущие дни Минобороны отдельно сообщало об ударах по судам в портах Черноморск, Одесса и Измаил, перевозящих грузы в интересах ВСУ. В частности, 15 сентября ведомство заявило о поражении парома типа RO-RO в Черноморске и танкера с горюче-смазочными материалами в Измаиле. 17 сентября Минобороны сообщило ещё о двух атакованных сухогрузах в районе Одессы и Черноморска.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска ударили по логистическому центру под Одессой и сухогрузу в порту Черноморск.
Оперативные материалы о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция (СВО)» на Life.ru.