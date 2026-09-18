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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 сентября, 05:18

Логистический центр под Одессой попал под российский удар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Российские войска ночью нанесли удары по объектам на территории Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, одним из объектов атаки стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный примерно в 6 километрах северо-западнее Одессы.

В Минобороны заявили, что он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Также, как сообщили в ведомстве, в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре, судам и логистическим объектам, связанным с обеспечением ВСУ.

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Ранее Минобороны России показало кадры ударов беспилотников «Герань-4 Сикер» по трём сухогрузам и парому типа RO-RO. Суда доставляли военные грузы для украинских военных, в ведомстве назвали операцию «реактивной волной».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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