Логистический центр под Одессой попал под российский удар
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Российские войска ночью нанесли удары по объектам на территории Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, одним из объектов атаки стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный примерно в 6 километрах северо-западнее Одессы.
В Минобороны заявили, что он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Также, как сообщили в ведомстве, в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре, судам и логистическим объектам, связанным с обеспечением ВСУ.
Ранее Минобороны России показало кадры ударов беспилотников «Герань-4 Сикер» по трём сухогрузам и парому типа RO-RO. Суда доставляли военные грузы для украинских военных, в ведомстве назвали операцию «реактивной волной».
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