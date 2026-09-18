Логистический центр под Одессой попал под российский удар

Российские войска ночью нанесли удары по объектам на территории Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, одним из объектов атаки стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный примерно в 6 километрах северо-западнее Одессы.

В Минобороны заявили, что он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Также, как сообщили в ведомстве, в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре, судам и логистическим объектам, связанным с обеспечением ВСУ.