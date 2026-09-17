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Опубликовано 17 сентября, 11:06

«Торнадо-С» против HIMARS: Минобороны показало видео с ракетной дуэлью

Российский «Торнадо-С» уничтожил HIMARS ВСУ на Харьковском направлении

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения Армии России уничтожили на Харьковском направлении американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.

«Торнадо-С» успешно отработал по HIMARS ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Ракетная дуэль: «Торнадо-С» сжёг HIMARS. Расчёт 79-й бригады группировки «Запад» уничтожил реактивную систему залпового огня HIMARS производства США», — говорится в публикации.

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Ранее Минобороны России показало кадры ударов беспилотников «Герань-4 Сикер» по трём сухогрузам и парому типа RO-RO. Суда доставляли военные грузы для ВСУ, в ведомстве назвали операцию «реактивной волной».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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