Новости СВО 18 сентября: ВС РФ взяли Розовку, наступают на Дружковку, ВСУ теряют позиции под Ореховым, Зеленский и Лавров едут в Нью-Йорк Оглавление Харьковская область 18 сентября: освобождение Малой Волчьей Сумская область 18 сентября: бои у Толстодубово ДНР 18 сентября: наступление на Дружковку Карта СВО на 18 сентября 2026 года Украина повышает цены на дизель в США: Трамп готов решить проблему Зеленский едет за перемирием к Трампу ВС РФ продвинулись в Запорожской и Харьковской областях, в ДНР идёт наступление на Доброполье и Дружковку, конфликт на Украине спровоцировал рост цен на дизель в США, представители Киева хотят энергетическое перемирие — дайджест на 18 сентября 2026 года. ВС РФ зачищают приграничные населённые пункты в Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Харьковская область 18 сентября: освобождение Малой Волчьей

Армия России освободила в Харьковской области село Малая Волчья. Населённый пункт находится на границе с Белгородской областью. Бойцам группировки «Север» удалось сломить сопротивление украинских пограничников из 15-го отряда, оказавшихся в «Волчанском котле».

— Уничтожение «котла», в котором пока остаются около тысячи боевиков, отодвинет линию фронта от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

ВСУ пытаются выйти из окружения. «Северяне» смогли уничтожить бронемашину «Казак» и группу противника, пытавшуюся отступить из «котла». Общие потери украинских подразделений в зоне ответственности ГрВ «Север» в Харьковской области превысили 60 человек. Группировка «Запад», также наступающая в этом регионе, уничтожила американскую РСЗО HIMARS. Её поразили с помощью РСЗО «Торнадо-С».

Запорожская область 18 сентября: взята Розовка

Военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ взяли под контроль село Розовка.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля к востоку от реки Верхняя Терса. Ближайшая цель на этом участке фронта — село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом на трассе Т0408, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым, — рассказал военкор Александр Коц.

Севернее Розовки российские войска продвинулись к Светлой Долине. В Запорожской области, как и в прилегающих районах Днепропетровской, противник пытается контратаковать.

— В целом, на всём участке фронта картина примерно одинакова: противник под прикрытием дронов заскакивает группами к нашим позициям, после чего наши соколы вылетают и уничтожают вражескую живую силу, — пишет автор канала «Дневник десантника».

РСЗО «Торнадо-С» ВС РФ разбила в Харьковской области установку HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 18 сентября: бои у Толстодубово

В Сумской области ВС РФ продвигаются у границы. Идут бои в районе сёл Толстодубово и Степок. Первое находится у Курской области, а второе вблизи Белгородской.

Группировка «Север» ликвидировала на Сумщине за сутки более 160 украинских военных. Расчёт РСЗО «Град» 30-го полка уничтожил пункт управления БПЛА противника вместе с живой силой.

— Уничтожение ключевых объектов противника на Сумском направлении способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности и снижению возможностей ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха, — рассказали в ГрВ «Север».

ДНР 18 сентября: наступление на Дружковку

На севере Донецкой Народной Республики группировка «Запад» продолжает отражать наступление противника в районе Красного Лимана. «WarGonzo» сообщает о боях в центральной части Красного Лимана.

— На Краснолиманском направлении сохраняется напряжённая ситуация. Сообщается о тяжёлых боях на рубеже Колодези – Заречное, — пишет «WarGonzo».

Продолжается штурм Доброполья. Одновременно с этим Армия России продвигается к Дружковке, Краматорску и Славянску.

— Двигаемся вперёд, их пункты управления БПЛА оттягиваются назад, и уже дальность не позволяет им залетать и осуществлять какую-либо логистику, — описал командир зенитной ракетной батареи 1465-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Памир обстановку на Дружковском направлении.

Его подразделение прикрывает штурмовиков. На этом участке СВО российские войска ведут бои в Алексеево-Дружковки. Населённый пункт граничит с Дружковкой.

Карта СВО на 18 сентября 2026 года

Армия России овладела Малой Волчьей. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украина повышает цены на дизель в США: Трамп готов решить проблему

Президент США Дональд Трамп нашёл причину резкого подорожания дизельного топлива на внутреннем рынке. Виноват оказался вооружённый конфликт между Россией и Украиной.

— На самом деле, именно эта война подстёгивает цены на дизель. Но всё это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну, которой никто никогда не видел, — уверен Трамп.

Американский лидер на митинге в Северной Каролине заявил, что прилагает усилия для завершения боевых действий в Восточной Европе.

— Знаете, я завершил восемь войн, и эта оказалась самой сложной из-за ненависти. Я завершил восемь войн, и самая сложная — это Россия и Украина. Два лидера настолько сильно ненавидят друг друга. Ненависть — очень интересная вещь. Война — очень интересная вещь, — сказал Трамп.

Зеленский едет за перемирием к Трампу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что представители Киева готовятся встретиться с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Планируется, что переговоры пройдут с участием Владимира Зеленского.

— Считаю, что это может быть одним из главных таких результатов этой встречи — достижение перемирия. Это может быть одновременно перемирие и энергетическое, и в Черном море, и именно в такой комбинации, — отметил Сибига.

Уточнить позицию американцев по украинскому конфликту едет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что у него запланирована встреча с госсекретарём США Марко Рубио.

Авторы Даниил Черных