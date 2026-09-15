Трамп просит не бить, да Лондон не велит: анекдот про то, как США и Британия делят нефть Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, кто на самом деле бьёт по нефти, почему дорожает дизель и кому это выгодно. Трамп жалуется на Зеленского, а за ним стоят британцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удивительное рядом. До сих пор остающийся президентом США Дональд Трамп повторил вслед за своим министром финансов Скоттом Бессентом, что в росте цен на дизель во всём мире виноват режим Зеленского.

Президент США заявил, что перебои с поставками российского топлива отражаются на мировом рынке и толкают цены вверх. По его словам, Россия остаётся крупным поставщиком дизельного топлива, поэтому атаки на перерабатывающие мощности создают дефицит и бьют по ценам во всём мире.

Как обычно, всё перепутал, наврал – и сидит довольный.

Во-первых, топливо не российское. Безумные бандеровские террористы бьют по нефтяным танкерам, перевозящим казахскую нефть и нефть Каспийского нефтяного консорциума. Этот консорциум принадлежит американским нефтяным компаниям. Те после каждого удара ходят к Трампу жаловаться, вот он и реагирует.

Во-вторых, на первый взгляд может показаться, что безумные бандеровцы вообще кидаются на всех подряд (что частично правда), но если копнуть, то оказывается, что делают они это по указке своих британских хозяев. Каспийская нефть не даёт покоя британцам больше ста лет. Ради неё они в своё время создавали никогда ранее не существовавший Азербайджан (но тогда взять её под контроль им помешали знаменитые бакинские комиссары). И вот теперь руками своих украинских марионеток британцы пытаются ослабить позиции американских компаний в регионе (а если мы внимательно посмотрим на карту, то разборки между США и Британией с помощью различных прокси проходят ещё в нескольких местах).

Поэтому Трамп попросил Зеленского прекратить удары по американской нефтяной инфраструктуре, но Зеленский не прекратит, потому что его британские хозяева хотят продолжения банкета.

В-третьих, в результате предложение по нефти и ГСМ на международном рынке сокращается – цены действительно растут. Но это только часть правды. Основная проблема с сокращением предложения нефти и газа – это развязанная самим Трампом и его подельником Нетаньяху неспровоцированная полномасштабная агрессия против Ирана.

Иранцы в ответ перекрыли Ормузский пролив, хуситы – Баб-эль-Мандебский. А когда саудиты начали выпендриваться – разбомбили ещё и нефтепровод «Запад — Восток», через который пытались гнать нефть в обход морской блокады.

В результате бензина и дизеля на Западе стало существенно меньше, а потребности в них прежние. А поскольку этот рынок глобален, то и внутриамериканские цены растут. Средняя стоимость галлона дизельного топлива в США достигла рекордной отметки в 6,069 доллара, увеличившись за месяц на 14%, а в годовом выражении – более чем на 60%.

Рост цен на топливо ведёт к росту цен на всё, разгоняя и без того высокую инфляцию в США. И всё это накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые республиканцы с высокой степенью вероятности проиграют.

Ровно те же проблемы и у европейских русофобов. Только у них ещё и дефицит газа, потому что СПГ из Катара больше в Европу не идёт. В результате чего цены на газ в Европе на днях опять превысили 1000 евро за тысячу кубометров.

Как сказал по этому поводу Владимир Владимирович Путин: «Не хотели у нас покупать по 150, носом воротили и пытались выкручивать нам руки». Теперь, строго по анекдоту, пусть черпают двумя руками.

Ни о какой реиндустриализации Европы с такими ценами речи идти не может. Цены на энергоносители растут, себестоимость продукции и стоимость жизни растут, цены на все товары растут. Инфляция разгоняется, приходится повышать учётные ставки, а при их уровнях долгов это чрезвычайно болезненно. Таким бесславным образом западная гегемония и закончится.

Авторы Александр Роджерс