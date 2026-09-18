Герой СВО в одиночку эвакуировал раненого бойца 5 км на носилках-волокушах

Российский военнослужащий смог в одиночку эвакуировать раненого сослуживца на пять километров с помощью носилок-волокуш. Об этом рассказали журналистам Life.ru челябинские волонтёры из АНО «Шьём нашим», изготовившие снаряжение.

Такие носилки позволяют одному человеку перемещать раненого там, где для обычной эвакуации потребовались бы двое или трое бойцов. По словам добровольцев, изделие уже показало свою эффективность на передовой. Организация помогает 15 подразделениям и трём госпиталям. Волонтёры шьют одежду и носилки, плетут маскировочные сети, а также сотрудничают с военкоматами, собирая комплекты для новобранцев.

Как уже писал Life.ru, работа строится по заявкам от военнослужащих, однако добровольцы стараются выпускать изделия с запасом. Вся помощь передаётся бесплатно, а на бирках размещают надпись «Не для продажи». Народный фронт при поддержке первого вице-премьера России Дениса Мантурова организовал централизованную закупку тканей, фурнитуры и техники для сообществ, которые шьют одежду и снаряжение участникам СВО. Челябинской организации передали вышивальную машину, которая поможет увеличить объёмы производства.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения 98-й гвардейской дивизии ВДВ, сражающиеся на Херсонском и Запорожском направлениях, получили современную партию разведывательных квадрокоптеров. Беспилотники закуплены на пожертвования зрителей телеканала «Звезда» в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!».