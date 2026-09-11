Бойцы СВО получили партию беспилотников, купленных на пожертвования россиян

Подразделения 98-й гвардейской дивизии ВДВ, сражающиеся на Херсонском и Запорожском направлениях, получили современную партию разведывательных квадрокоптеров. Беспилотники закуплены на пожертвования зрителей телеканала «Звезда» в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!».

Военный корреспондент Игорь Лапик лично доставил технику на линию боевого соприкосновения. По его словам, поддержка граждан играет критическую роль в выполнении боевых задач.

«Эта помощь очень важна для них, потому что дроны — это наши глаза в небе!», — отметил Лапик в репортаже Zvezdanews.

Сами бойцы подчёркивают, что переданные аппараты значительно облегчают боевую работу, выполняя функции воздушной разведки. Для военнослужащих важна не только материальная составляющая сборов, но и моральная поддержка от неравнодушных людей.

Кстати, БПЛА упростили работу сапёров на СВО. На Днепропетровском направлении уже полностью перешли на использование беспилотников для дистанционного минирования и доставки грузов на передовую.