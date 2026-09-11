Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:22

Бойцы СВО получили партию беспилотников, купленных на пожертвования россиян

Обложка © Zvezdanews

Обложка © Zvezdanews

Подразделения 98-й гвардейской дивизии ВДВ, сражающиеся на Херсонском и Запорожском направлениях, получили современную партию разведывательных квадрокоптеров. Беспилотники закуплены на пожертвования зрителей телеканала «Звезда» в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!».

Военный корреспондент Игорь Лапик лично доставил технику на линию боевого соприкосновения. По его словам, поддержка граждан играет критическую роль в выполнении боевых задач.

«Эта помощь очень важна для них, потому что дроны — это наши глаза в небе!», — отметил Лапик в репортаже Zvezdanews.

Сами бойцы подчёркивают, что переданные аппараты значительно облегчают боевую работу, выполняя функции воздушной разведки. Для военнослужащих важна не только материальная составляющая сборов, но и моральная поддержка от неравнодушных людей.

Женский расчёт дронов-перехватчиков России сбил БПЛА Hornet ВСУ
Женский расчёт дронов-перехватчиков России сбил БПЛА Hornet ВСУ

Кстати, БПЛА упростили работу сапёров на СВО. На Днепропетровском направлении уже полностью перешли на использование беспилотников для дистанционного минирования и доставки грузов на передовую.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar