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Опубликовано 11 сентября, 03:58

Женский расчёт дронов-перехватчиков России сбил БПЛА Hornet ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Женский расчёт дронов-перехватчиков уничтожил ударный беспилотник Hornet ВСУ на Добропольском направлении. Военнослужащие применили аппарат «Сокол-И» во время первого боевого вылета. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что расчёт обнаружил воздушную цель, когда она приближалась к маршруту выдвижения подразделений группировки «Центр». После этого оператор запустила дрон-перехватчик для поражения беспилотника.

«Оператор оперативно произвела пуск дрона-перехватчика «Сокол-И» и точным попаданием уничтожила вражеский беспилотник в воздухе», — говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, на Добропольском направлении боевые задачи выполняют женские и мужские расчёты дронов-перехватчиков «Сокол-И». Они входят в состав зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр».

В Минобороны также заявили, что подготовка военнослужащих позволяет прикрывать маршруты выдвижения подразделений и логистические коммуникации от воздушной разведки и ударных беспилотников ВСУ.

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Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении двух бронетранспортёров БТР-4 «Буцефал» в зоне СВО. Кроме них, военные заявили о поражении ещё двух бронированных машин, 19 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО.

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Лия Мурадьян
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