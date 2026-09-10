Два скандально известных БТР «Буцефал» потеряли ВСУ в зоне СВО

Украинские войска потеряли два бронетранспортёра БТР-4 «Буцефал» в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, обе машины поразили подразделения группировки войск «Южная». Где именно это произошло, в сообщении не уточняется. Кроме двух БТР, российское Минобороны заявило о поражении ещё двух бронированных машин. В список потерь также вошли 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО.

БТР-4 «Буцефал» разработали на Украине. До начала боевых действий эти машины активно продвигали на экспорт.

Самой громкой стала история с поставками в Ирак. В 2014 году заказчик вернул Украине партию из 42 БТР-4. Среди причин назывались трещины в корпусах бронемашин. Позднее украинские специалисты признавали, что проблема действительно существовала. При этом часть поставленных Ираку БТР-4 осталась на вооружении страны и использовалась в боях против ИГ*.

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении натовского бронетранспортёра Boxer под Красным Лиманом. По данным Минобороны РФ, машину поразили FPV-дроны группировки «Запад». Вместе с БТР под удар попала и другая техника ВСУ, которую использовали для снабжения и ротации подразделений.

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