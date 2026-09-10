ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам ВСУ у четырёх населённых пунктов под Харьковом

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары пришлись по позициям украинских подразделений в районах Лозовой, Шевченково, Новоалександровки и Аннополья.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе волчанского котла российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ выйти из окружения. За сутки потери украинской стороны на этом участке, по данным МО РФ, составили до 40 военнослужащих.

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов.