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Специальная военная операция

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Опубликовано 10 сентября, 09:10

ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам ВСУ у четырёх населённых пунктов под Харьковом

Сводка от 10 сентяря: ВС РФ поразили формирования ВСУ у четырёх сёл под Харьковом

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары пришлись по позициям украинских подразделений в районах Лозовой, Шевченково, Новоалександровки и Аннополья.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе волчанского котла российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ выйти из окружения. За сутки потери украинской стороны на этом участке, по данным МО РФ, составили до 40 военнослужащих.

Мехбригады, пограничники и нацбаты: Кто из ВСУ составляет «ядро» котла под Волчанском
Мехбригады, пограничники и нацбаты: Кто из ВСУ составляет «ядро» котла под Волчанском

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов.

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Никита Никонов
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