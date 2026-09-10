ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам ВСУ у четырёх населённых пунктов под Харьковом
Сводка от 10 сентяря: ВС РФ поразили формирования ВСУ у четырёх сёл под Харьковом
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары пришлись по позициям украинских подразделений в районах Лозовой, Шевченково, Новоалександровки и Аннополья.
«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии», — заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что в районе волчанского котла российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ выйти из окружения. За сутки потери украинской стороны на этом участке, по данным МО РФ, составили до 40 военнослужащих.
7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов.
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