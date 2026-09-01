Натовский Boxer не ушёл от FPV: «Запад» сорвал снабжение ВСУ

Расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили на Краснолиманском направлении бронетранспортёр Boxer производства стран НАТО и другую технику ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

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Помимо БТР, под ударами оказались бронеавтомобили, пикапы с личным составом и наземные роботизированные комплексы. По данным ведомства, противник пытался использовать эту технику для доставки боеприпасов, горючего и продовольствия, а также для ротации подразделений на позициях.

Работу выполнили операторы войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов по выявленным целям.

В Минобороны подчеркнули, что удары по логистике ВСУ срывают контратаки и помогают штурмовым подразделениям продолжать продвижение на этом участке СВО.

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