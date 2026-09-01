Высовывался из леса на минуту и прятался: Российский дрон уничтожил «неуловимый» Abrams ВСУ

Российским военным удалось обнаружить американский танк Abrams, который ВСУ долгое время скрывали в лесополосе. После обнаружения бронемашину поразили одним FPV-дроном. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

Перед подразделением военнослужащего стояла задача отыскать американскую боевую машину, которая действовала с оборудованной позиции и после каждого выстрела быстро возвращалась в укрытие. Где именно находился участок фронта, боец раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что сейчас эта территория освобождается российскими подразделениями.

«Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому, когда всё-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», — сказал он.

Разгадать расположение цели помог перехват переговоров украинских военных. Во время воздушной разведки над позициями ВСУ бойцам удалось получить сведения о месте нахождения Abrams и особенностях его применения. По словам Кота, бронемашина действовала по схеме «выкатился — отстрелялся — закатился обратно», поэтому обнаружить и поразить её было непросто.

Получив точные координаты, военнослужащий подготовил FPV-дрон с боеприпасом и нанёс удар по американскому танку. После уничтожения Abrams российские артиллерийские расчёты продолжили поражать цели на этом направлении. За выполнение боевых задач, включая уничтожение американской машины, Кот был награждён Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

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