«Дочь полка» с острым ухом: Как доберман Дана охраняет бойцов на передовой

Доберман Дана стала настоящей дочерью полка и «живым радаром» для российских бойцов. Собака первой слышит приближение вражеских беспилотников и предупреждает военнослужащих об опасности рычанием. Её историей с Life.ru поделился Народный фронт.

Видео © Предоставлено Life.ru

Пятилетняя Дана попала в зону СВО вместе с хозяйкой Анной в 2022 году. Изначально девушка заводила её как домашнего питомца, однако жизнь распорядилась иначе.

Появление статного добермана на передовой сначала удивляло военных: обычно к подразделениям прибиваются небольшие дворняжки. Теперь бойцы после возвращения с позиций первым делом спешат к Дане, обнимают её и на несколько минут забывают о пережитом.

Собака не только поддерживает военнослужащих, но и помогает им вовремя уходить в укрытие. Услышав дрон раньше людей, она настораживается, поднимает уши и начинает рычать.

Хозяйка Даны приехала из Иркутской области вслед за мужем — кадровым офицером. Сначала Анна работала волонтёром и доставляла гуманитарную помощь под обстрелами, а затем освоила управление FPV-дронами и стала техником лаборатории мотострелкового полка. Сейчас она собирает и дорабатывает системы сброса для беспилотников.

Народный фронт передал подразделению 3D-принтеры, пластик, аккумуляторы, сервоприводы и необходимые в быту вещи. Ранее военные также получили генератор и оборудование для усиления сигнала.

Ранее Life.ru рассказывал о немецкой овчарке Мраке Антоновиче. Она тоже помогает нашим парням — заранее распознаёт приближение украинских дронов и помогает бойцам укрыться.