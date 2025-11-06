Хвостатый детектор дронов: Life.ru узнал про боевого пса Мрака Антоновича, который спасает бойцов СВО

Немецкая овчарка по кличке Мрак Антонович служит на Покровском направлении СВО, заранее определяя приближение вражеских дронов и помогая бойцам укрыться. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

Боевой пёс Мрак Антонович распознаёт дроны и защищает солдат на передовой. Видео © Предоставлено Life.ru

«Собака — мой боевой товарищ, его зовут Мрак, ему 1,5 года. Это немецкая овчарка. Задачи данной собаки — усиливать оборону и охрану важных объектов», — рассказал кинолог с позывным Хосе.

Мрак Антонович попал в зону СВО ещё щенком и спас десятки жизней. Пёс работает вместе с кинологом Хосе, проявляя невероятную стрессоустойчивость — он не боится ни взрывов, ни пуль, мобилизуется в момент опасности и выполняет боевые задачи. Кроме того, у Мрака есть небольшие гастрономические предпочтения: он особенно любит тушёнку. В ноябре Народный фронт планирует гуманитарную миссию «за ленточку», во время которой все желающие смогут порадовать пса вкусняшками.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Восток» на фронте нашли нового спутника — кота по кличке Васька, который теперь сопровождает их во всех выездах и стал настоящим талисманом. Кота подобрали в разбитом доме и сразу забрали с собой, отметив его ласковый характер и привязанность к солдатам.