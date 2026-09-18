Справится и один: как челябинские носилки-волокуши изменили эвакуацию раненых на СВО

Челябинские волонтёры из АНО «Шьём нашим» изготавливают носилки-волокуши, с помощью которых один человек способен эвакуировать раненого на несколько километров. Один из таких случаев произошёл при транспортировке тяжелораненого бойца на расстояние около пяти километров. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе Народного фронта.

Челябинские волонтёры изготавливают носилки-волокуши. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой Народного фронта

Конструкция рассчитана на ситуации, когда для обычной эвакуации не хватает людей. По словам волонтёров, изделия тестировали совместно с силовиками, проверяя прочность швов и материалов. Позднее носилки получили обратную связь от подразделений, где их применяли.

Сейчас у «Шьём нашим», по данным организации, на попечении находятся 15 подразделений и три госпиталя. Добровольцы делают одежду, маскировочные сети и эвакуационные средства. Работают по заявкам, но стараются создавать дополнительный запас, а также взаимодействуют с военкоматами.

Все изделия передаются бесплатно. На каждой вещи размещают пометку «не для продажи», подчёркивая, что продукция предназначена исключительно для безвозмездной помощи.

Народный фронт помогает подобным волонтёрским объединениям материалами и техникой. В 2026 году организация продолжила передавать «швейбатам» ткани и оборудование для изготовления одежды, носилок и других изделий.

Ранее Life.ru рассказывал, как жители челябинской деревни плетут маскировочные сети и готовят перевязочные материалы для отправки военнослужащим. Над этим трудится группа из двадцати человек под народные песни на башкирском языке.