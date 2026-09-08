«Своих не бросаем» на башкирском: Как в старинной деревне помогают бойцам СВО

В старинной деревне Коротаново Челябинской области женщины и дети помогают участникам СВО: они плетут маскировочные сети, готовят перевязочные материалы и собирают гуманитарные посылки. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

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Коротаново — поселение, основанное во второй половине XVIII века. Сегодня в местном Доме культуры около 20 жителей занимаются подготовкой помощи для народных полков Южного Урала.

Среди получателей посылок — объединение «Стерильность — фронту», которому передают масксети, стерильные материалы и другие необходимые вещи. Пока мужчины работают в полях, женщины и дети занимаются волонтёрской помощью.

Работу сопровождают народные песни на башкирском языке — так, говорят участники, сохраняется связь с культурой предков и поддерживается настроение во время долгого труда.

Акция приурочена ко Дню языков народов России. В подготовленном ролике жители деревни рассказывают, почему важно сохранять родной язык и как на башкирском звучит фраза «Своих не бросаем».

Поддержка бойцов силами обычных жителей остаётся одним главных направлений волонтёрской работы по всей стране. Ранее Life.ru рассказывал о жителях российских регионов, которые своими силами собирают гуманитарные грузы для участников СВО. Волонтёры передают на передовую необходимые вещи, делают окопные свечи, плетут маскировочные сети и помогают закрывать бытовые потребности военных.