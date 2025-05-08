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8 мая, 05:00

Мемориальное «Знамя Памяти» из 180 лоскутков с именами героев ВОВ шьют в Холмске

Жители Холмска создают уникальное «Знамя Памяти». Обложка © «Народный фронт»

Жители Холмска создают уникальное «Знамя Памяти». Обложка © «Народный фронт»

Мемориальное знамя с именами героев Великой Отечественной войны создают жители Холмска Сахалинской области. Полотно, сшитое из 180 лоскутков красной ткани, пронесут по городу во время праздничных мероприятий в День Победы. Об этом Life.ru сообщил «Народный фронт».

«На каждом лоскуте — это не просто имя, это история человека, который воевал с 1941 по 1945 годы. И чтобы передать из поколения в поколение всю память, мы и должны всё это делать», — рассказала председатель «Холмского объединения женщин» Нина Ушакова.

Жители Холмска создают уникальное Знамя Памяти. Видео © «Народный фронт»

На каждом кусочке ткани вручную золотыми нитями вышито имя участника событий 80-летней давности. Над знамением трудятся жители города: Надежда Ким, Нина Ушакова, Оксана Быкова, Наталья Дайнеко и десятки неравнодушных. Особое внимание уделяется помощи пожилым людям, которым сложно самостоятельно заниматься рукоделием. Добровольцы бережно переносят на ткань имена их родственников — участников войны.

В «Народном фронте» добавили, что параллельно холмцы оказывают поддержку российским военным, находящимся в зоне спецоперации на Украине. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают и отправляют гуманитарную помощь.

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А в столице России тем временем юные москвичи принимают участие в восстановлении памятников и мемориалов. Школьники и студенты занимаются поисковой работой, ухаживают за воинскими захоронениями и встречаются с ветеранами. Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодого поколения.

Антон Голыбин
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