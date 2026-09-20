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Опубликовано 20 сентября, 16:59

Минобороны анонсировало усиление ударов по военным целям в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве связали дальнейшие действия российских войск с атаками украинской стороны на гражданские объекты на территории России.

«В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооружённые силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — сообщили в Минобороны.

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Ранее Минобороны заявило о попытке Украины сорвать выборы массированной атакой БПЛА и ракет «Фламинго». По данным ведомства, атаки предпринимались 19 и 20 сентября, в том числе в направлении Москвы.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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