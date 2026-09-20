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Регион
Опубликовано 20 сентября, 16:51

Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы атакой БПЛА и ракет «Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украинские силы 19 и 20 сентября предприняли массированную атаку на территорию России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». В Минобороны РФ заявили, что целью ударов была попытка сорвать голосование на выборах в Госдуму.

«В целях срыва демократического волеизъявления граждан на выборах в Госдуму Федерального собрания Российской Федерации киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго», — сообщили в ведомстве.

Отдельно Минобороны прокомментировало атаку на столичный регион. По оценке ведомства, поставленных целей украинская сторона не достигла.

«Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг», — заявили в министерстве.

17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья
17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья

Ранее Life.ru собрал главное о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 сентября. В Подмосковье в результате ударов были погибшие и пострадавшие, повреждения получили жилые дома и другие объекты.

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Наталья Демьянова
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