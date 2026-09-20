17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья
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Семнадцать человек, пострадавших при атаке беспилотников на Московскую область, остаются в больницах. Среди госпитализированных двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Состояние одного из пострадавших детей тяжёлое, остальные — в состоянии средней тяжести», — рассказал он журналистам.
Ещё 21 пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно. Среди них четверо детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в ночь на 20 сентября силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 городских округах. Погибли два человека.
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