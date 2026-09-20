Брат и сестра пострадали при ударе ВСУ по Подмосковью, их родители погибли

Во время атаки беспилотников в Софьино Раменского округа пострадала 15-летняя девочка и её 19-летний брат, чьи родители погибли. Данное заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сейчас подросток находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Её брат также пострадал. Он госпитализирован в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

После атаки оба остались без родителей. Их мать погибла, а отец позднее скончался в больнице.

«Сейчас решаем вопрос с опекой и ищем родственников семьи. Ребятам желаю сил и скорейшего восстановления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Воробьёв в своём телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 20 сентября столица России и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Силы ПВО уничтожили 249 беспилотников в 17 округах МО. В результате произошедшего погибли два человека. Ранее стало известно, что жертвами налёта стали 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Более 20 жителей получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.