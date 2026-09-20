СК РФ завёл дело по статье о теракте из-за удара дронов ВСУ по Подмосковью

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту налёта украинских беспилотных летательных аппаратов на объекты, расположенные на территории Московского региона.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, инцидент квалифицирован правоохранительными органами как террористический акт. Процессуальное решение принято Главным следственным управлением СК РФ в рамках статьи 205 УК РФ.

По данным следствия, удар по гражданским и инфраструктурным объектам Подмосковья был осуществлён вооружёнными формированиями Украины с применением боевых БПЛА. На данный момент оперативные службы и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц из числа военного руководства и исполнителей, причастных к организации и проведению данной атаки.

Напомним, Московская область подверглась массированной атаке, сбито 249 БПЛА в 17 округах. Есть погибшие и пострадавшие.