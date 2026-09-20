Массированная атака беспилотников на Москву и область в ночь на 20 сентября: что известно

В ночь на 20 сентября 2026 года столица России и Московская область подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Что известно о налёте дронов — в материале Life.ru.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Подмосковья. Атака на момент заявления продолжалась.

Жертвы и пострадавшие

В деревне Софьино (Раменский округ) беспилотник попал в трёхэтажный жилой дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек получили ранения, среди них двое детей (госпитализированы).

В Орехово-Зуевском округе в результате падения беспилотника разрушен и загорелся частный дом. Погиб пожилой мужчина.

Один человек пострадал в Ленинском округе.

Повреждения объектов

На Северном шоссе в Раменском округе загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. Из здания эвакуировали около 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино также загорелся складской комплекс.

В Москве повреждён объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Жертв там нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ситуация в Москве

Мэр Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников на подлёте к столице. По разным данным, силы ПВО сбили от 155 до более 180 дронов, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы. Всего со вчерашнего дня на всех рубежах отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлёте к Москве.

Из-за угрозы атаки в ряде аэропортов Подмосковья (в том числе Домодедово и Жуковский) временно вводили ограничения на полёты.

Режим беспилотной опасности в Московской области действует с 19 сентября. Власти призывают жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о находках по телефону 112.

Атака беспилотников на Московскую область произошла в дни проведения выборов в Государственную Думу IX созыва. Голосование в России проходит с 18 по 20 сентября 2026 года (основной день — 20 сентября). Это первые парламентские выборы после начала специальной военной операции, в которых впервые участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве дату российских выборов знали заранее — она была публично объявлена ещё летом и широко освещалась. Выбор именно этих дней для массированной атаки на Подмосковье и столичный регион расценивается как преднамеренный шаг, направленный на создание напряжённости и попытку повлиять на ход голосования.