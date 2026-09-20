Воробьёв сообщил о гибели женщины в Софьино из-за попадания БПЛА в жилой дом

В Московской области беспилотный летательный аппарат врезался в трехэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный в селе Софьино на улице Новой. В результате происшествия есть погибшая и раненые, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале.

Основной удар пришёлся на верхний уровень здания: повреждения различной степени зафиксированы сразу в шести квартирах на третьем этаже.

К несчастью, инцидент привел к человеческим жертвам. В результате атаки БПЛА погибла 44-летняя женщина. Ещё пять местных жителей получили ранения различной степени тяжести, в их числе двое несовершеннолетних.

Пострадавшие дети были экстренно доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время квалифицированные врачи оказывают им всю требующуюся помощь в полном объёме.

На месте ЧП работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара и оценивают масштаб повреждений жилого фонда.

Напомним, Московская область подверглась массированной атаке, сбито 249 БПЛА в 17 округах. Есть погибшие и пострадавшие.