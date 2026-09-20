Воробьёв: При атаке БПЛА на Подмосковье погибли два человека, более 20 ранены

В результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область погибли два человека, более двадцати жителей получили травмы различной степени тяжести. О последствиях ударов в Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Жертвами налёта стали 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Всего медицинская помощь потребовалась более чем двадцати гражданам, включая троих несовершеннолетних. В настоящее время 15 человек госпитализированы в региональные стационары, ещё шестеро после осмотра медиками отказались от пребывания в больницах.

Особое внимание врачи уделяют пострадавшим детям. В Раменском округе ранения головы получили двое подростков 14 и 15 лет, у девочки также диагностированы перелом ключицы и травмы руки. Детей временно поместили в Подольскую детскую больницу, после чего переведут для дальнейшего лечения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Тяжёлые травмы зафиксированы и среди взрослого населения. В Раменском один из раненых доставлен в операционную Бронницкой больницы в тяжелом состоянии, ещё трое госпитализированы, двоим помощь оказали на месте. В Люберцах, Ленинском округе и Домодедово зафиксированы множественные осколочные ранения у местных жителей, подавляющее большинство из них направлено в стационары. В Домодедово также пострадал 11-летний ребёнок с поверхностной раной ноги — госпитализация ему не понадобилась. В Котельниках двое мужчин получили амбулаторную помощь.

Губернатор отметил, что региональные власти параллельно приступили к ликвидации разрушений на объектах жилой инфраструктуры. Специалисты и профильные службы муниципалитетов совместно с Фондом капитального ремонта проводят поквартирные обходы, чтобы оперативно закрыть тепловой контур в поврежденных зданиях и заменить выбитые стекла.

Напомним, Московская область подверглась массированной атаке, сбито 249 БПЛА в 17 округах. Есть погибшие и пострадавшие.