За сутки над регионами России сбили 1951 БПЛА и восемь ракет «Фламинго»
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. Такие данные привели в Минобороны РФ.
В отражении атак участвовали расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации.
«За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и 8 крылатых ракет большой дальности», — сообщили в военном ведомстве.
Ещё одна запущенная ракета, по данным Минобороны, отклонилась от маршрута и упала в безлюдной местности.
Кроме того, в суточной сводке ведомство сообщило об уничтожении восьми управляемых авиационных бомб и четырёх реактивных снарядов американской системы HIMARS.
Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы массированной атакой БПЛА и ракет «Фламинго». По данным ведомства, атаки предпринимались 19 и 20 сентября, в том числе в направлении Москвы.
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