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Регион
Опубликовано 20 сентября, 16:57

За сутки над регионами России сбили 1951 БПЛА и восемь ракет «Фламинго»

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. Такие данные привели в Минобороны РФ.

В отражении атак участвовали расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации.

«За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и 8 крылатых ракет большой дальности», — сообщили в военном ведомстве.

Ещё одна запущенная ракета, по данным Минобороны, отклонилась от маршрута и упала в безлюдной местности.

Кроме того, в суточной сводке ведомство сообщило об уничтожении восьми управляемых авиационных бомб и четырёх реактивных снарядов американской системы HIMARS.

17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья
17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы массированной атакой БПЛА и ракет «Фламинго». По данным ведомства, атаки предпринимались 19 и 20 сентября, в том числе в направлении Москвы.

Больше новостей о ходе боевых действий и работе российских военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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