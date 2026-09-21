Российская армия вывела из строя ключевой элемент энергетической инфраструктуры противника, задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Под огневое воздействие попал стратегический объект в Киевской области.

Успешное поражение зафиксировано на территории города Боярка. Данный энергетический узел играл важнейшую роль в технологических цепочках производства и ремонта вооружения.

В российском военном ведомстве официально подтвердили ликвидацию цели, уточнив: «Поражена газораспределительная станция в населенном пункте Боярка, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины».

Вывод станции из строя лишает профильные заводы киевского режима необходимого топлива для поддержания производственных мощностей. На месте объекта зафиксированы масштабные повреждения инфраструктуры подачи ресурса.

Уничтожение станции в Боярке наносит ощутимый удар по способности противника восстанавливать поврежденную технику и выпускать боеприпасы. Военное производство в столичном регионе столкнулось с острым дефицитом сырья.

Также российские подразделения нанесли высокоточный удар по крупному тыловому объекту противника в Киевской области. Целью атаки стал распределительный комплекс, задействованный для снабжения вражеских формирований.