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Опубликовано 25 сентября, 07:25

Сразу пять целей: «Герани» поразили сухогрузы в Чёрном море и порту Одессы

МО РФ: «Герани» поразили пять сухогрузов, использовавшихся в интересах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Российские войска поразили пять сухогрузов в акватории Чёрного моря и порту Одессы. Суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для ударов применялись беспилотники «Герань-4 сикер». Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля.

«В результате ударов цели поражены», — говорится в сообщении.

ВС РФ ударили по складу беспилотников в Новых Белярах под Одессой
ВС РФ ударили по складу беспилотников в Новых Белярах под Одессой

Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза, который доставлял в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Об ударе по судну российское оборонное ведомство сообщило 24 сентября.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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