Сразу пять целей: «Герани» поразили сухогрузы в Чёрном море и порту Одессы
МО РФ: «Герани» поразили пять сухогрузов, использовавшихся в интересах ВСУ
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Российские войска поразили пять сухогрузов в акватории Чёрного моря и порту Одессы. Суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для ударов применялись беспилотники «Герань-4 сикер». Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля.
«В результате ударов цели поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза, который доставлял в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Об ударе по судну российское оборонное ведомство сообщило 24 сентября.
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