Сразу пять целей: «Герани» поразили сухогрузы в Чёрном море и порту Одессы

Российские войска поразили пять сухогрузов в акватории Чёрного моря и порту Одессы. Суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для ударов применялись беспилотники «Герань-4 сикер». Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля.

«В результате ударов цели поражены», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза, который доставлял в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Об ударе по судну российское оборонное ведомство сообщило 24 сентября.