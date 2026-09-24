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Опубликовано 24 сентября, 15:47

ВС РФ ударили по складу беспилотников в Новых Белярах под Одессой

ВС РФ поразили логистический центр в Одессе

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска поразили логистический центр в Одессе и склад беспилотников в областном населённом пункте Новые Беляры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Одесский логистический центр использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поступавших на Украину из европейских стран. Ещё одной целью стал склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах.

«В результате ударов в Одесской области поражён склад беспилотных летательных аппаратов в населённом пункте Новые Беляры Одесской области», — сказано в сообщени

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Ране минобороны РФ сообщило, что за сутки российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 140 районах, включая хранилища дальнобойных дронов, склады боеприпасов и топлива, энергоинфраструктуру и места размещения иностранных наёмников. В операции участвовали авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные БПЛА.

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Анастасия Никонорова
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