Российские войска поразили логистический центр в Одессе и склад беспилотников в областном населённом пункте Новые Беляры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Одесский логистический центр использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поступавших на Украину из европейских стран. Ещё одной целью стал склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах.

«В результате ударов в Одесской области поражён склад беспилотных летательных аппаратов в населённом пункте Новые Беляры Одесской области», — сказано в сообщени

Ране минобороны РФ сообщило, что за сутки российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 140 районах, включая хранилища дальнобойных дронов, склады боеприпасов и топлива, энергоинфраструктуру и места размещения иностранных наёмников. В операции участвовали авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные БПЛА.