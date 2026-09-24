ПВО России за сутки уничтожила 244 БПЛА и один безэкипажный катер ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 244 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные 24 сентября привело Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 244 БПЛА самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, силы Черноморского флота за сутки уничтожили в акватории Чёрного моря украинский безэкипажный катер. В ведомстве также обновили общую статистику с начала специальной военной операции. По данным МО РФ, за это время российские военные уничтожили 244 371 беспилотный летательный аппарат.

Ранее Life.ru рассказывал, как ПВО России уничтожила 514 беспилотников над 20 регионами за одну ночь. Дроны сбивали над рядом регионов России, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.