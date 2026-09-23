150 атак и восемь раненых: что произошло в Белгородской области за сутки

В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

По его словам, за это время территория области подверглась 150 атакам. Удары пришлись по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и другим муниципалитетам. Ранения получили жители Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского и Шебекинского округов. Семерых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Шуваев, за сутки по региону применялись артиллерия, авиация, реактивные системы залпового огня, а также беспилотники. В нескольких случаях с дронов сбрасывались взрывные устройства.

Кроме того, над территорией области были сбиты и подавлены 145 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона добавил, что последствия атак продолжают устранять экстренные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что за день 22 сентября силы ПВО сбили 17 БПЛА над тремя регионами России. Под ударами были Курская и Белгородская области, а также Республика Крым.