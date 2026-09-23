ПВО отразила атаку БПЛА над двумя городами и шестью районами Ростовской области

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив беспилотные летательные аппараты над несколькими муниципалитетами региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, перехват дронов осуществлялся в небе над Таганрогом и Батайском, а также над шестью районами области: Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским, Родионово-Несветайским, Тацинским и Милютинским.

На данный момент информация о пострадавших среди населения и разрушениях на земле не поступала. Как отметил глава региона, данные будут уточняться по мере завершения работы оперативных служб на местах. Экстренные службы региона продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на возможные последствия падения обломков сбитой техники.

Юрий Слюсарь призвал жителей региона сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо немедленно сообщать в экстренные службы и не приближаться к ним самостоятельно.

Ранее Life.ru рассказывал, что за день 22 сентября системы ПВО сбили 17 БПЛА над тремя регионами России. Под ударами были Курская и Белгородская области, а также Республика Крым.