Количество атак на российские территории за последнюю неделю достигло нового максимума, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, число ударов выросло до нескольких тысяч за семь дней, а наибольшая активность пришлась на период проведения выборов в Госдуму.

Как сообщил дипломат РИА «Новости», всего за неделю было зафиксировано около 9 тысяч «прилётов». Он отметил, что в отдельные дни количество атак достигало примерно 1250–1270 случаев.

«За эту неделю мы опять достигли определённого пика — почти 9 тысяч прилётов. Это где-то 1250–1270 прилётов в сутки», — заявил Мирошник.

По словам представителя МИД РФ, удары затрагивали в том числе гражданские объекты. Он утверждает, что рост интенсивности атак наблюдался с мая, а максимальные показатели были зафиксированы к августу.

Мирошник связал увеличение числа атак с периодом голосования. По его словам, действия украинской стороны были направлены на то, чтобы помешать проведению выборов.

«Количество показывает, что это спланированное действие. Киев при поддержке или при благословении своих западных спонсоров предпринимал, в том числе, и военные усилия для того, чтобы не дать людям пойти проголосовать», — сказал дипломат.

Ранее Life.ru писал, что Родион Мирошник заявил о росте числа пострадавших среди мирного населения в период выборов. По его словам, в дни голосования интенсивность украинских атак увеличилась, а количество жертв среди гражданских выросло примерно в два раза. Дипломат отметил, что в среднем ежедневно в результате атак получают ранения или погибают десятки мирных жителей.