Новости СВО 23 сентября: ВС РФ окружили ВСУ в Доброполье, бои за Краматорск, «Север» рвёт «Волчанский котёл», Зеленский ждёт мира до зимы Оглавление Харьковская область 23 сентября: «Север» режет «Волчанский котёл» Сумская область 23 сентября: ВС РФ громят ВСУ под Хотенью ДНР 23 сентября: ВС РФ окружили Доброполье Карта СВО на 23 сентября 2026 года Украина атакует корабли США: Рубио за энергоперемирие Переговоры Трампа и Зеленского: мир к зиме? Армия России зажала украинские подразделения в ДНР, «Север» уничтожает подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении, встреча Трампа и Зеленского — дайджест на 23 сентября 2026 года. Армия России выбивает противника из городов ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Харьковская область 23 сентября: «Север» режет «Волчанский котёл»

ВС РФ продолжают зачищать «Волчанский котёл». По информации группировки «Север», в Харьков прибыл главком ВСУ Михаил Драпатый. Он обсудил возможность выхода ВСУ из окружения. Одновременно с этим в регион перебрасывают дополнительные подразделения, собранные из колумбийских наёмников.

— На Великобурлукском направлении Северяне продолжают разделение окружённой группировки ВСУ в восточной части «котла» на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия, — сообщили в ГрВ «Север».

Сумская область 23 сентября: ВС РФ громят ВСУ под Хотенью

В Сумской области противник за сутки потерял свыше 150 человек. Российские войска уничтожили миномёт, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

— На Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 ОМбр. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала, — заявили в «Севере».

ВС РФ продвигаются в Сумской области в районе населённых пунктов Хотень, Кияницы, Толстодубово и Степок. Активные действия военных из России позволяют отодвинуть украинские войска от Белгородской и Курской областей.

ДНР 23 сентября: ВС РФ окружили Доброполье

ВС РФ штурмуют Доброполье. Видео © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об окружении ВСУ и Нацгвардии в Доброполье.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, — говорится в заявлении МО РФ.

Канал «Рыбарь» пишет о продвижении подразделений ВС РФ к Белозерскому, Веровке, Водяному и Новотроицкому.

Армия России наступает и на Краматорск. К нему с боями идут бойцы группировки «Юг». Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что до краматорского аэропорта войскам осталось около 3 километров, а до восточных окраин города почти 5. По его словам, операторы разведывательных БПЛА работают над населённым пунктом.

— Выявляют новые цели для того, чтобы наша тяжёлая артиллерия, ствольная артиллерия, реактивная отрабатывали по позициям и облегчали задачу нашим штурмовикам, — рассказал Кукушкин в эфире «Звезды».

Карта СВО на 23 сентября 2026 года

Карта СВО: ВС РФ окружили Доброполье. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Украина атакует корабли США: Рубио за энергоперемирие

Госсекретарь США Марко Рубио в преддверии встречи президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского пожаловался на удары по объектам, которые связаны со Штатами.

— За последние несколько месяцев суда, связанные с США, неоднократно становились мишенью. Вероятно, это не было сделано преднамеренно, но тем не менее атаки были совершены украинской стороной, — сказал Рубио.

Чиновник отметил, что эту проблему нужно решать. При этом Рубио предлагает России и Украине выйти на энергетическое перемирие.

Переговоры Трампа и Зеленского: мир к зиме?

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зелинского в Нью-Йорке всё-таки состоялась. Продлилась она 40 минут. Американский лидер отметил, что и Россия, и Украина готовы к завершению вооружённого конфликта.

— Думаю, они заключат соглашение. И я не хочу говорить, каким именно будет это соглашение. Мы много об этом говорим, в том числе с президентом Путиным. И я думаю, что что-то произойдёт, — заявил Трамп, отвечая на вопрос, касающийся территориальных уступок со стороны Украины.

Владимир Зеленский надеется, что боевые действия удастся остановить к зиме. При этом Киев готов прекратить удары по энергетической системе России, если будет аналогичная мера со стороны Москвы. Для Зеленского это важнейший вопрос, так как сбивать российские ракету нечем. Помог бы «Patriot», но Трамп не даёт перехватчики.

Авторы Даниил Черных