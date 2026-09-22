Смерч возмездия за кровь россиян: 150 «Ониксов» и «Кинжалов» оставили Украину без света и топлива Оглавление Киев: удар по заводу «Фламинго» Днепропетровская область: металлургия Украины разрушена Полтавская область: остановлена работа НПЗ Одесская область: разрушение логистики Винницкая область: света нет Зеленский сбежал в Нью-Йорк: поиск перехватчиков для ПВО продолжается Армия России в ночь на 22 сентября нанесла массированный удар по Украине. Это ответ за последнюю террористическую атаку по мирным городам Россию, когда погибли и были ранены дети. На Украине горят заводы, склады, НПЗ, порты. Подробно — в материале Life.ru. Украинское ПВО показывает нулевую эффективность против ракет «Оникс» и «Искандер». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

БПЛА и ракеты из России обрушились на объекты Украины. В очередной раз украинское ПВО оказалось бессильно против российских ракет.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным Воздушных сил Украины, ни одна противокорабельная ракета «Оникс» не была сбита, нулевой показатель и по баллистическим ракетам. С крылатыми ракетами ситуация чуть лучше — один «Калибр» из четырёх. Все эти цифры говорят, что Украине просто нечем уничтожать воздушные цели, что подтверждают слова Владимира Зеленского.

Киев: удар по заводу «Фламинго»

В украинской столице атакованы производственные мощности ООО «Файер Поинт». Завод выпускал комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго».

— «Файер Поинт» снова в списке. Первый системный удар по её киевской площадке прошёл в ночь на 8 августа — тогда выбили цех комплектующих и боевых частей для FP-5 «Фламинго», и восстановление полного цикла оценивали в два-три месяца. Срок как раз подходил к концу — и по площадке отработали повторно, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Ещё одной целью ВС РФ в Киеве стал склад горюче-смазочных материалов, принадлежащий ООО «Грандтерминал». Речь идёт о базе «Киев-3». Ранее она уже попадала под удар.

Днепропетровская область: металлургия Украины разрушена

Спутники NASA зафиксировали крупный пожар на складах «Сириус Экстружен» в Днепропетровске. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

— РФ одновременно атаковала промышленные предприятия в трёх городах Днепропетровской области — Днепре, Кривом Роге и Павлограде. По региону летит всё: от обычных БПЛА до реактивных дронов, баллистических ракет, «Калибров» и «Бандеролей», — рассказал украинский журналист Анатолий Шарий.

В итоге в Днепропетровской области есть попадания в металлургический комбинат в Кривом Роге, трубопрокатный завод в Днепропетровске, предприятие по производству твёрдого ракетного топлива в Павлограде. Кроме этого, в областном центре атакованы логистические центры «Сириус Экстружен». Они занимались хранением и распределением грузов для ВСУ.

Полтавская область: остановлена работа НПЗ

В Кременчуге атакован местный нефтеперерабатывающий завод. В МО РФ заявили, что он являлся ключевым предприятием топливно-энергетического комплекса Украины.

Также в этом городе нанесён удар по табачной фабрике «JTI Украина». Она занималась выпуском боеприпасов.

Одесская область: разрушение логистики

Логистический центр поражён в Одессе. В Ильичёвске поражён склад «Новой почты». В Рени была атака на портовую инфраструктуру. Здесь осуществлялась разгрузка и хранение военных грузов и ГСМ.

В Чёрном море под прицел попал сухогруз, перевозивший в Одессу груз для украинских военных.

Винницкая область: света нет

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Винницкой области поражён объект железнодорожной инфраструктуры. Журналист Анатолий Шарий обращает внимание на вторичную детонацию после поражения одного из объектов.

Последствия массированного удара по Украине. Видео © SHOT

После ночной атаки в Винницкой области фиксируют проблемы с электричеством.

Зеленский сбежал в Нью-Йорк: поиск перехватчиков для ПВО продолжается

Пока Россия уничтожала военные цели на Украине, Владимир Зеленский гулял по Нью-Йорке, где в ближайшие дни пройдёт сессия Генеральной ассамблеи ООН.

— Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над усилением ПВО и обеспечением для Украины достаточных финансов, — заявил Зеленский по прибытии в США.

В Штатах руководитель Украины уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе переговоров обсуждалась ПВО. Зеленского интересуют системы «SAMP/T». По его словам, Украина сама готова производить их и ракеты к ним.

На встрече с сенаторами США Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку перехватчиков для ЗРК «Patriot». Он подчеркнул, что заменить их нечем.

Авторы Даниил Черных